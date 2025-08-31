SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 232,65 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 232,65 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,50 EUR. Bisher wurden heute 26.938 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 17,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 190,04 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 22,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren