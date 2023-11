SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich SAP SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Kurs von 126,62 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der SAP SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 126,62 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 127,12 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,10 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.613 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2023 auf bis zu 131,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,90 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 136,83 EUR.

Am 18.10.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,52 EUR je Aktie belaufen.

