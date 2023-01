SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:22 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 96,58 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 97,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 369.421 Stück gehandelt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,36 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,64 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 25.10.2022. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.841,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.845,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 26.01.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

