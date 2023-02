SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Donnerstagnachmittag ins Plus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 112,30 EUR. Bei 112,48 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.778.052 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,86 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,12 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 119,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 26.01.2023. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.436,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.981,00 EUR in den Büchern standen.

Am 21.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von SAP SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

