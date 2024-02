SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Mittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 164,30 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 164,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 165,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 506.879 Stück gehandelt.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 165,94 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 55,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 176,70 EUR.

Am 23.01.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8.468,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2027 6,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

