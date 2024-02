SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 163,74 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 165,94 EUR. Bei 165,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.002.524 SAP SE-Aktien.

Bei 165,94 EUR markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,34 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,70 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2027 6,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

