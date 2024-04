SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 177,78 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 177,78 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,54 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 515.256 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,77 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2023 (113,10 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 185,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.01.2024. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,32 EUR fest.

