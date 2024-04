SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 181,68 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 181,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.990 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 1,54 Prozent Luft nach oben. Bei 113,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 185,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.468,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.436,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

