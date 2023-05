SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel SAP 122,32 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 122,56 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 122,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,68 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 248.067 Aktien.

Bei 124,60 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 126,08 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.441,00 EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 18.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie mit Jahreshoch: Goldman Sachs hebt wegen "anhaltender Dynamik im Cloud-Geschäft" SAP-Kursziel an

SAP-Aktie dennoch schwächer: Berenberg und Deutsche Bank Research heben Kursziele für SAP an

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com