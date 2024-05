SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Rot

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 169,16 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 169,16 EUR nach. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,58 EUR nach. Bei 169,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297.470 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,06 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.04.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8,04 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

