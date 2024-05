SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Abschlägen

SAP SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 169,22 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 169,22 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 167,58 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 458.060 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,02 Prozent. Bei 118,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,96 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

