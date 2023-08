SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf rotem Terrain

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 123,06 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 123,06 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 122,22 EUR. Mit einem Wert von 123,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 612.359 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,33 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.517,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von SAP SE.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Aktie aus.

