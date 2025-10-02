DAX24.446 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,06 -0,6%Gold3.887 +0,6%
Notierung im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Mittag positiv

02.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 230,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
231,15 EUR 1,20 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 230,65 EUR zu. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,65 EUR an. Bei 227,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 246.209 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 16,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
