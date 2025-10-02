DAX24.297 +0,8%Est505.638 +1,0%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.869 +0,1%
So bewegt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

02.10.25 09:29 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 227,50 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 227,50 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 226,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.557 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Mit einem Zuwachs von 24,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,52 EUR ab. Mit Abgaben von 12,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
