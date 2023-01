SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 98,46 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 99,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 723.189 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 115,64 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.841,00 EUR – ein Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 6.845,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

