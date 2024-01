SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 138,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 138,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 277.336 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 149,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 7,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.01.2023 (97,10 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,75 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,45 EUR.

Am 18.10.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Am 23.01.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich