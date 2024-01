SAP SE Aktie News: SAP SE kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

SAP SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Wert von 137,40 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 137,40 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 137,58 EUR zu. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 136,86 EUR ein. Bei 136,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 53.207 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,53 Prozent wieder erreichen. Bei 97,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 29,33 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,45 EUR aus.

SAP SE gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.

