SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die SAP SE-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 110,98 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 110,64 EUR ein. Mit einem Wert von 111,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.124.923 SAP SE-Aktien.

Bei 112,74 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,56 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 39,46 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 119,45 EUR angegeben.

Am 26.01.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.436,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.981,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.04.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,39 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

