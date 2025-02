SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Mittag

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 264,85 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 264,85 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 260,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,40 EUR. Bisher wurden heute 444.981 SAP SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Gewinne von 1,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.02.2024 bei 160,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,73 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der SAP SE-Aktie ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Freitagshandels