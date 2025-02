SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit roter Tendenz

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 265,00 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 265,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 260,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 261,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 718.886 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 269,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Am 13.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,11 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.04.2025 erwartet. SAP SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

