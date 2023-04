SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel SAP 115,56 EUR

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 115,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 115,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 411.544 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.04.2023 auf bis zu 116,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,48 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Abschläge von 45,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,70 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 26.01.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 1,86 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.436,00 EUR – ein Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.981,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von SAP SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

