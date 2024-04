SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 177,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 179,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,32 EUR. Bisher wurden heute 477.752 SAP SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 57,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 187,50 EUR.

Am 23.01.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8.468,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,00 EUR je Aktie belaufen.

