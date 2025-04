SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 242,05 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 242,05 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 240,25 EUR. Bei 245,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 978.597 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 17,12 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 47,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,50 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je SAP SE-Aktie.

