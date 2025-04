SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 243,90 EUR nach.

Um 09:07 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 243,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 242,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 245,85 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 78.787 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 16,24 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,83 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,50 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

