SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 169,90 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 169,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 170,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 158.986 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,58 Prozent hinzugewinnen. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,30 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 17.07.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,62 EUR je Aktie.

