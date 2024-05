SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagnachmittag ins Plus

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 170,50 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 170,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 171,18 EUR. Bei 169,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 445.245 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,20 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 43,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 194,30 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

