SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Vormittag zu

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 169,88 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 169,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 170,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.492 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je SAP SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je SAP SE-Aktie.

