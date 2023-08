SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 121,46 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 121,46 EUR abwärts. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 120,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 121,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 293.347 SAP SE-Aktien.

Bei 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,65 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Abschläge von 34,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,96 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 19.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SAP SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,13 EUR im Jahr 2023 aus.

