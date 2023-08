SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 121,82 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 121,82 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,50 EUR nach. Bei 121,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.986 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Abschläge von 34,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,08 EUR.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. SAP SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,13 EUR fest.

