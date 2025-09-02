SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag fester

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 231,00 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 231,00 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 231,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,15 EUR. Bisher wurden heute 358.430 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,73 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,33 EUR an.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

