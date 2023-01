SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag nordwärts

Das Papier von SAP SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 98,99 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,17 EUR an. Bei 98,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.156 SAP SE-Aktien.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 125,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (79,58 EUR). Mit Abgaben von 24,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,64 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.841,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 26.01.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Beliebteste Arbeitgeber: Hier arbeitet Deutschland gerne

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com