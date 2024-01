SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 136,40 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 136,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 136,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 363.191 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,60 EUR. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 27,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,45 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 7.744,00 EUR, gegenüber 7.841,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,24 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

