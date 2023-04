SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Dienstagmittag an

Aktien in diesem Artikel SAP 116,14 EUR

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 116,38 EUR. Bei 116,38 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 115,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 203.777 Aktien.

Am 03.04.2023 markierte das Papier bei 116,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 46,24 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,70 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 26.01.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.436,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 21.04.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

