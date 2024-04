SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 177,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 177,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 176,34 EUR. Bei 177,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 501.718 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 22.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 187,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.01.2024. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Salesforce-CEO sieht Unternehmen bei KI besser aufgestellt als NVIDIA

März 2024: Die Expertenmeinungen zur SAP-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün