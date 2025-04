SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 237,25 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 237,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 236,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 237,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 726.973 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 44,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,38 EUR je SAP SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 285,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 28.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

