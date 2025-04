SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 237,00 EUR.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 237,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 236,45 EUR. Mit einem Wert von 237,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.586 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 19,62 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,82 EUR fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 30,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 285,78 EUR.

Am 28.01.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte SAP SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,25 EUR je SAP SE-Aktie.

