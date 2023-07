SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 122,84 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 122,84 EUR. Bei 122,80 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,90 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.675 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,55 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,17 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 21.04.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.441,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.077,00 EUR umgesetzt.

Am 20.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 18.07.2024.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie fester: SAP hat den Verkauf von Qualtrics abgeschlossen

SAP-Aktie stabil: Jefferies hebt SAP auf "Hold" an - Kursziel erhöht

SAP-Aktie in Grün: AR-Chef Plattner will sich von SAP-Aktienpaket trennen