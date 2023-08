SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 120,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 120,98 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 121,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 120,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,20 EUR. Bisher wurden heute 156.514 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,54 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,08 Prozent wieder erreichen. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 34,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,08 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 20.07.2023. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.554,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.517,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 17.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

