SAP SE Aktie News: SAP SE kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 120,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 120,80 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 121,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 120,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 524.432 SAP SE-Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 129,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 6,75 Prozent niedriger. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,12 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

Am 20.07.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.554,00 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.517,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 19.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SAP SE bedeutet

Was Analysten von der SAP SE-Aktie erwarten

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren