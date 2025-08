SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 246,15 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 246,15 EUR zu. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 246,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 245,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 172.171 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,17 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 28,21 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 292,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

So schätzen Analysten die SAP SE-Aktie ein

SAP kauft SmartRecruiters - SAP-Aktie tiefer

Neue Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie mit Buy