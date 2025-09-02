SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagnachmittag

SAP SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 233,95 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 233,95 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 235,15 EUR. Bei 231,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 353.960 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 17,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 190,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 294,33 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,04 EUR je Aktie.

