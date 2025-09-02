SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 232,15 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 232,15 EUR. Bei 232,70 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,90 EUR. Bisher wurden heute 38.221 SAP SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 22,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 190,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,14 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,33 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie

SAP SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025