SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Um 12:22 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 101,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 101,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221.317 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. 18,96 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,64 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

