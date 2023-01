SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 100,66 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 100,68 EUR zu. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 100,14 EUR. Bei 100,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.440 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 26,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 115,64 EUR.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 1,74 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 24.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

