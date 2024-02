SAP SE Aktie News: SAP SE behauptet sich am Mittag

SAP SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 163,70 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 163,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 164,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 163,00 EUR. Bei 163,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 225.165 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. 1,37 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,60 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,70 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Januar 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur SAP-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus