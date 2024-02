SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 164,32 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 164,32 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 164,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 467.684 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 165,94 EUR markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 0,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 35,84 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,20 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 23.01.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge