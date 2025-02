SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von SAP SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 267,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 268,40 EUR. Bei 266,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.622 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 269,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,71 Prozent wieder erreichen. Am 13.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 40,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 276,11 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,24 EUR fest.

