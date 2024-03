SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich SAP SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 175,16 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 175,16 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 176,40 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 174,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,06 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 479.595 Stück gehandelt.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,40 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 106,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 182,78 EUR angegeben.

Am 23.01.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent auf 8.468,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 22.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,94 EUR im Jahr 2024 aus.

