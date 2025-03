SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 265,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 265,20 EUR. Bei 267,50 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 264,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.028 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 6,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 287,44 EUR.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot

STOXX-Handel STOXX 50 schließt in der Verlustzone