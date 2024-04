SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 177,48 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 177,48 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 174,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,40 EUR. Bisher wurden heute 1.014.191 SAP SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 184,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2023 Kursverluste bis auf 113,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 56,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,16 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 187,50 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,00 EUR im Jahr 2024 aus.

